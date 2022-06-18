جدة - نرمين السيد - سلّم محافظ القاهرة خالد عبد العال، اليوم السبت، محروسة سالم حسن ترخيص كشك مجهز بكافة الاحتياجات الأساسية بحى السلام أول لمساعدتها، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها ولظروفها الصحية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. محافظ القاهرة يسلم سيدة ترخيص كشك بالسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.