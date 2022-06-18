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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705190/النائب-عبد-الوهاب-خليل-رصيد-الاحتياطي-الاستراتيجي-من-السلع-الأساسية-عزز-صمود-مصر-أمام-الأزمة-الغذائية-العالمية

ثمن النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، جهود القيادة السياسية لوصول رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، قائلًا: «توفر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عزز صمود مصر أمام الأزمة الاقتصادية والتي خلفت أزمة غذائية عانى منها كل دول العالم».

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وأوضح «خليل» - في تصريحات له – أن مصر لديها الآن احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر وعلى رأسها القمح، وهذا يأتي في توقيت مهم للغاية حيث يستمر الصراع بين روسيا وأوكرانيا واللتان تعتبران أكبر دولتين مصدرتين للقمح على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80%، وهو ما أحدث أزمة بالغة في استيراد الحبوب، في ظل الوضع التصاعدي بينهما، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ساعد مصر في الصمود أمام تلك الأزمة العالمية وهو أمر يحسب للقيادة السياسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي لم يتوقف فقط على القمح، بل شمل سلع أخرى أساسية ومنها الزيوت، والتي يتوفر رصيد كافي منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي من سلع السكر والأرز .

وأكد النائب على ضرورة مواصلة الحفاظ على رصيد الاحتياطي الاستراتيجي للسلع المختلفة، وذلك في ضوء التكليفات المباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية إلى 6 أشهر، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتحقيق ذلك.

النائب عبد الوهاب خليل: رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية عزز صمود مصر أمام الأزمة الغذائية العالمية

كما أكد «خليل» ضرورة وجود احتياطات كافية من اللحوم والدواجن المجمدة، والعمل على مختلف محاور الأمن الغذائي، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك والإقبال الكبير الذي تشهده الأسواق من قبل المواطنين على اللحوم والرؤوس الحية، مثمنًا توجيهات رئيس الوزراء بالتعاقد على كميات كبيرة من الرؤوس الحية لتوفير اللحوم، والعمل على زيادة أعداد الكميات المتعاقد عليها، بحيث يتم الحفاظ على الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك.