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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705189/تشكيل-الزمالك-المتوقع--لمباراة-الأهلي-فى-القمة-124

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، مباراة القمة بين قطبي الكرة المصري الأهلي والزمالك، والتي من المقرر إقامتها غداً الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي

فى حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع:محمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام ومحمد عبدالشافي.

فى خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا- يوسف أوباما وأشرف بن شرقي

فى خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - أحمد سيد زيزو.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.