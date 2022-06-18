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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705188/النائب-عيد-حماد-تحديث-البنية-التشريعية-جعل-مصر-أولى-الدول-الجاذبة-للاستثمارات-الأجنبية-في-القارة-السمراء

أشاد النائب عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن الحكومة عملت علي تحديث البنية التشريعية وذلك لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، قائلا: تحديث البنية التشريعية جعل مصر تحتل المركز الأول في الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في القارة الإفريقية.

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وأكد حماد، في بيان له، أن الدولة المصرية تستحوذ علي أكبر الاستثمارات الأجنبية في القارة السمراء؛ الأمر الذي جعلها أكبر متلقى لتلك الاستثمارات، لافتا أن الحكومة بذلت جهود حثيثة في إصلاح البنية التشريعية خلال السنوات الأخيرة وذلك وفقا لاتفاقياتها مع صندوق النقد الدولي.

النائب عيد حماد: تحديث البنية التشريعية يساهم في زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبية

و أوضح عضو مجلس النواب، أن الاستثمار الأجنبي ينعكس دوره في زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي خلق وتوفير العديد من فرص العمل للشباب، لافتا أن مصر تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات المختلفة؛ الأمر الذي يعزز من الصادرات المصرية.

وأشار حماد، إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة المصرية والذي أثمرت عنه تحولات إيجابية ساهم في زيادة ثقة المؤسسات الأجنبية للاستثمار بالسوق المصري، مطالبا بإزالة الصعوبات والعوائق التي تواجه المستثمرين والتي تتمثل في الحصول علي الأراضي وتراخيصها وغيرها من المشكلات.