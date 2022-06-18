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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705187/الرئيس-السيسي-يستقبل-ملك-البحرين-بمدينة-شرم-الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية، بمدينة شرم الشيخ.

دوت الخليج

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وكان قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان في المسار المعني بالبترول والغاز.

وكان قد كشف الرئيس السيسى، عن وجود شراكة مصرية أمريكية تتضمن تنظيم عدد من الفعاليات والأحداث حول التكيف في القارة الأفريقية على مدار العام الجاري، وصولاً إلى تدشين مبادرة جديدة ذات تأثير فعال وملموس لدعم جهود التكيف في أفريقيا خلال قمة شرم الشيخ.

يشار إلى أن الرئيس السيسي قد شارك، أمس، عبر الفيديو كونفرانس في قمة منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، وذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات وسكرتير عام الأمم المتحدة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ قامت بتأسيسه الولايات المتحدة عام 2009 لدعم موضوعات تغير المناخ وحشد الزخم الدولي اللازم لها، وقد تم توجيه الدعوة للرئيس للمشاركة هذا العام استناداً إلى الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال وتولي مصر رئاسة الدورة القادمة للقمة العالمية للمناخ COP27 في شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد الشركات المشاركة في منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي لعام 2022، للاستفادة من الفرص الضخمة والمتاحة التي يوفرها الاستثمار في مصر في كافة المجالات المختلفة.

الرئيس السيسي يعلن انضمام مصر لمبادرة التعهد العالمي للميثان

وحرص "السيسي"، خلال كلمته في المنتدى، وينقلها دوت الخليج، على تقديم التحية لأهالي مدينة سان بطرسبورج، قائلا إنها تعد مدينة باسلة ومناضلة على مر التاريخ، إلى جانب أنها تمثل رمزًا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجي.

وأتم الرئيس كلمته موجها الشكر للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على دعوته لمصر لتكون مشاركة في المنتدى باعتبارها ضيف تلك الدورة، متمنيا النجاح للمنتدى والمشاركين فيه، وأن يعم السلام والاستقرار على العالم، مع تجنب الشعوب ويلات الحرب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية من خلال تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك.

وانطلقت اليوم الجمعة في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، وسط مشاركة دول عربية، ومنها مصر التي تشارك في الحدث بصفة ضيف شرف.