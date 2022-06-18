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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705185/بسبب-من-أول-دقيقة-اليسا-تعلن-تأجيل-ألبومها-الجديد-تفاصيل

أعلنت المطربة المتألقة إليسا عن تأجيل ألبومها الغنائي الجديد الذي كانت من المقرر أن تطرحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ولكن لأسباب معينة قررت إليسا أن تطرح أغنية صيفية سنجل فقط والإكتفاء بها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل ألبوم اليسا الجديد

وكشفت اليسا عن سبب تأجيل ألبومها وذلك في حفلها التي أحيته مساء أمس الجمعة ضمن موسم جدة لصيف 2022، مؤكدا أنها تكتفي هذه الأيام بنجاح أغنيتها الجديدة “من أول دقيقة” وتخطيها ملايين المشاهدات في أيام قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتعد أغنية من أول دقيقة التعاون الأول لـ اليسا وسعد لمجرد، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، وإخراج كريم بنيس وميكس وماستر إيلي بربر.

اليسا وسعد لمجرد في حفل جدة

وتألق كلا من الفنان سعد لمجرد والمطربة اليسا في حفلهم الغنائي في السعودية الذيين أحيوه في مساء أمس الجمعة، وحقق الحفل ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور وحضره عدد كبير منهم، وظهرت المطربة اليسا وهي تتراقص مع سعد لمجرد قبل دخولهما للحفل، على أنغام اغنيتهما الشهيرة “من أول دقيقة” التي حققت نجاحا ساحقا بين الجمهور في الوطن العربي بأكمله، كما قداما الثنائي الأغنية لأول مرة على المسرح أمام الجمهور خلال الحفل.

أزمة اليسا وابنة فيروز

وكان قد تداول الجمهور مؤخرا فيديو لـ اليسا أثنا حفلها "ليلة أمل" مع الموسيقار أسامة الرحباني في بيروت، اذ أخطأت في أغنية للمطربة القديرة فيروز، الأمر الذي استفز ابنتها وخرجت تشعل النيران في وجهها، فقالت: “الحق مش ع إليسا! واليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع، ومعتقد حاله، بيحق له يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز، ومعتقد يحق لّه يشوّه يبهدل هالإرث براحتو بدون حسيب ولا رقيب، وهالشي كله فقط لأن عبقري متل زياد أعاد بعض الأغاني! فإعتقد الطبل إنه هو كمان عبقري ووريث، ويريد يعيد نفس الأغاني! كما وإني كنت أكيدة انو إستقواء اليسا بالمرّات السابقة كان مدعوم بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح! بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين!”.