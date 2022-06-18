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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705181/في-هذا-الموعد-الكشف-عن-تفاصيل-اختبارات-ستوديو-الممثل-للفنان-محمد-صبحي

كشف الفنان محمد صبحي مؤخرًا، تفاصيل جديدة عن اختبارات ستوديو الممثل المقرر أن تنطلق قريبًا خلال الأيام المقبلة.

دوت الخليج يكشف تفاصيل اختبارات ستوديو الممثل لـ محمد صبحي

اختبارات ستوديو الممثل لـ محمد صبحي

نشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد صبحي تفاصيل والموعد الخاص باختبارات ستوديو الممثل للفنان محمد صبحي وجاء في منشور: “سنعلن بعد عيد الأضحي علي الصفحة”.

ولذلك سيتم الكشف عن تفاصيل وموعد تقديم اختبارات ستديو الممثل للفنان محمد صبحي ولكن بعد أيام عيد الأضحى المقبل لعام 2022.

ويشار أنه لم يكن هناك سن محدد للتقديم وجاء عبر الصفحة: “مش شرط تكونوا خريجين معهد تمثيل”، ومن المقرر أن يكون التدريب والالتحاق بفرقة الفنان الكبير محمد صبحي دون تكاليف مادية.

تصريحات محمد صبحي

وفي سياق آخر، كان قد كشف الفنان محمد صبحي عن موقف له مع جمهوره من البسطاء لم يستطع حضور مسرحه بسبب التكلفة الخاصة بالتذكرة له هو وأولاده ووقتها عرض عليه النجم الكبير أن يعزمه على المسرحية لكنه رفض، ووقتها طلب منه أن العمل المقبل يراعيهم في المسرحية وسعر التذكرة.

وبالفعل خفض التذكرة وجعل أقل سعر لها 10 جنيه وحققت نجاحا كبيرا وقتها وظهر متأثرًا يبكي، ولذلك قرر في مسرحياته الجديدة والقبلة أن يخصص 20 إلى 30 مقعد مجاني لحضور من لم يستطع دفع ثمن التذكرة.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بأعماله الذي أقيم مؤخرًا، هاجم الفنان محمد صبحي كل ما تقدمه شركة ديزني للأطفال مؤخرًا وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص به: “علينا الحذر ومواجهة ما يُقدم للأطفال.. ديزني تُروج للمثلية الجنسية وسط المحتوى لدس هذه الثقافة في الوطن العربي والأمة العربية”.

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واستكمل الفنان الكبير محمد صبحي كلامه قائلًا: “ديزني تقوم بتغذية الأطفال بمثل هذه الأفكار وهم دون وعي”، وانتقد النجم الكبير أيضًا لفظ "ورشة" لأنه غير علمي وقال معظم الورش التمثيلية للتدريب تستغل هوس الشباب للفن وهم فاقدين للموهبة والعلم لذلك أرفض ذلك المصطلح”.