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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705180/المنضمون-الجدد-يحتفلون-بالذكرى-الرابعة-لتأسيس-التنسيقية

دوت الخليج

"المنضمون الجدد" يحتفلون بالذكرى الرابعة لتأسيس "التنسيقية”

وأكد المنضمون الجدد علي اعتزازهم بتجربة، وما حققته من انجازات خلال السنوات الأربع، بنجاح كوادرها الأكفاء في تولي مواقع تنفيذية كنواب وزراء ومحافظين، وانتخابهم من قبل الشعب المصري كنواب بمجلسى النواب والشيوخ.

تجدر الاشارة إلى أن وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، شارك في مبادرة «اتكلم ماتخفش..مصر معاك»، التي دشنتها السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع مؤسسة «شيزلونج» المتخصصة في مجال الصحة النفسية عبر الإنترنت.

وتستهدف المبادرة، تقديم خدمات الاستشارات والدعم النفسي للشباب من أبناء المصريين في الخارج، حيث بدأت الفعاليات ، بعرض فيلم تسجيلي قصير، يوضح خطوات وإجراءات التسجيل على المنصة الإلكترونية من أجل المساعدة وتلقي العلاج.

ضم وفد التنسيقية النائبة سها سعيد أمين، سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد مقلد، النائبة إيمان الألفي، بمجلس النواب. كما ضم الوفد، النائب محمود فيصل القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومن أعضاء التنسيقية، جهاد سيف، أحمد عبدالصمد، روحية جلال ، نيفين إسكندر، يوستينا رامى، ، مصطفى الشهابي، مهاب عثمان، ومحمد الكاشف، وآدم الطوخي.