انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل لقاء القمة 124.. كل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705177/قبل-لقاء-القمة-124-كل-ما-تريد-معرفته-عن-المباراة-المرتقبة

يستضيف ستاد الأهلي وي السلام، قمة الدوري المصري الممتاز، والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك، في الجولة 21 من البطولة المحلية، وذلك عند الثامنة مساء غد الأحد الموافق 19 من يونيو الجاري.

ويرصد لكم دوت الخليج، كل ما تريد معرفته عن لقاء القمة الذي يجمع بين كبيري الكرة المصرية. ما هو موعد المباراة؟ المباراة ستنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة. ما هي القنوات الناقلة للقمة 124؟ ستُذاع القمة 124 على قناة أون تايم سبورتس. أين يُقام لقاء القمة 124؟ يُقام لقاء القمة 124 بين الأهلي والزمالك على ستاد الاهلي وي السلام. ما هو ترتيب الزمالك في الدوري قبل لقاء القمة؟ يحتل الزمالك صدارة الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة. ما هو ترتيب الأهلي في الدوري قبل لقاء القمة؟ المركز الثالث هو ترتيب النادي الأهلي برصيد 40 من 17 مباراة. ما هو حكم مباراة الأهلي والزمالك؟ يحكم لقاء القمة 124 غداً، الإسباني لويس خوسيه مونويرا. ما هي غيابات الأهلي أمام الزمالك؟ سيغيب عن لقاء القمة من النادي الأهلي كل من ( عمار حمدي، أكرم توفيق، لويس ميكيسوني)، وشكوك حول لِحاق كل من محمود متولي، حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم. ما هي غيابات الزمالك أمام الأهلي؟ سيغيب من الزمالك، في مواجهة الغد أمام الأهلي كل من ( أحمد أبو الفتوح، محمد أبو جبل، حازم إمام، طارق حامد). كم مرة فاز الأهلي على الزمالك في القمة؟ حقق الأهلي الفوز على الزمالك في القمة 47 مباراة. كم مرة فاز الزمالك على الأهلي في الدوري. فاز الزمالك على الأهلي في الدوري 29 مرة. كم مرة ساد التعادل بين الأهلي والزمالك في القمة؟ ساد التعادل في ديربي القاهرة 49 مرة. كم عدد الأهداف التي سجلها الأهلي في شباك الزمالك بالقمة؟ سجل لاعبو الأهلي 157 هدفاً في شباك الزمالك في مباريات القمة. كم عدد الأهداف التي سجلها الزمالك في شباك الأهلي في لقاءات القمة؟ سجل لاعبو الزمالك 108 هدف في شباك الزمالك من هو هداف لقاءات القمة بين الأهلي والزمالك؟ عبد الكريم صقر هو هداف لقاءات القمة بين المارد الأحمر والفارس الأبيض بواقع 19 هدف سجل 10 أهداف بقميص الأهلي، و 9 أهداف بقميص الزمالك.

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