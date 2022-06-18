انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد 22 سنة جواز.. عم عيد: مراتي خلعتني وعيالي باعوني حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705176/بعد-22-سنة-جواز-عم-عيد-مراتي-خلعتني-وعيالي-باعوني

«بعد 22 سنة جواز إزاى ولادى ميسألوش عليا ومراتي ترفع عليا قضية نفقة، أنا عملت ليهم ايه بسيقولوا غلطتى ايه بس ميبعدوش عنى» .. تلك العبارات قالها عيد إمام بمحكمة الأسرة بالأميرية عندما ألتقى به دوت الخليج لعرض قصته بعد تلك المدة ومأساته مع أولاده وزوجته.

زواج منذ 22 عام

فيقول عيد إمام البالغ 58 عاماً:" أنا عندي 4 أبناء ومتزوج من والدتهم هدى منذ 22 عاما، وأبنائى في مراحل تعليمية مختلفة فمنهم في كلية فنون تطبيقية وكلية تربية وثانوي عام وابتدائية، واسكن في الشرابية، وحصل خلاف بسيط بينى وبين زوجتى فهى تريد أن تغير السكن من شقة 3 حجرات إلى شقة أوسع وأنا رفضت، كان على أثره تركت البيت".

حكم بالخلع

ويضيف إمام:"فوجئت بعد شهرين من غيابها عن منزلى بدعوى خلع منها ومحكوم فيها بإن مراتى خلعتني، وأنا والله ما أعرف السبب، وكانوا رافعة عليا قضية نفقة بعد 22 سنة جواز، وفعلا أنا معرفش السبب، وإزاى يحصل كده ..إزاى ولادى رافعين عليا قضية نفقة بعد 22 سنة كان كل عمرى ليهم، اللى هما عاوزينه كانوا طلبوه منى وكنت هاديهم أي حاجة، عمرهم ما طلبوا حاجه منى واستخسرتها فيهم، وهم أحلامي اللى كنت كل يوم بدعى ربنا يحافظ عليهم وأنا بشوفهم بيكبروا قدامىعيني، وإزاى العيال ترفع قضية على أبوهم، أي دين وأي شرع بيقول كده".

حالة نفسية

ويبكى والد الأبناء ويقول:" أنا جاتلى حالة نفسية سيئة وحصل إن الزعل آثر على عينى وأصبحت لا أرى، على أثر استسلام إعلان الخلع ودعوى النفقة، وحتى موصليش إعلان من المحضر بالدعوى، وقانون الخلع ده قانون ظالم ومفيهوش أى رحمة ناحية الزوج".

أولادي مش بيردوا عليا

ويردد عيد:" أنا بكلمهم كل يوم وهما مش عاوزين يردوا عليا، انا عملت ليهم ايه، ولو أنا غلطان في حاجه قوليلى، اتكلموا معايا، أنا معرفش السبب ، اللى خلاهم كده يقطعوا عنى، وأنا هنت عليهم كده".

بطلان قانون الخلع

وطالب الزوج صاحب الـ 58 عام بإنه يجب الاهتمام بقلم المحضرين قائلا: "أنا موصليش إعلان دعوى الخلع، أنا وصلي القرار عن طريق البريد المصري، وأنا رفعت قضية ودى أول قضية من نوعها ببطلان قانون الخلع، أنا اتحكم على بقضية خلع في خمسين يوم، من غير عرض الصلح، والأصح بوجود عرض صلح لمرتين بين الازواج لحل المشكلة بينهم قبل إصدار قانون الخلع منخلال مركز التسوية، ومش عارف أعمل أيه قصاد كل ده عيالي ومراتي رموني وعايزيني أصرف عليهم كمان بعد 22 سنة جواز من مراتي اللى خلعتني"..