انت الان تتابع تفاصيل خبر التعليم تعد قائمة بالمحظورات في امتحانات الثانوية 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705175/التعليم-تعد-قائمة-بالمحظورات-في-امتحانات-الثانوية-2022

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة بالمحظورات أثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك في إطار الاستعدادات لامتحانات نهاية العام.

ونبهت وزارة التربية والتعليم، في تعليمات مشددة على طلاب الثانوية العامة، بضرورة اتباع التعليمات الخاصة بتنظيم امتحانات الثانوية العامة 2022 ، لتفادي الوقوع في المحظور ، والتعرض للمساءلة القانونية والتي تصل إلى حرمانه من الامتحانات.

دوت الخليج

وينطلق ماراثون الثانوية العامة 2022، الاثنين 20 يوليو، بآداء الامتحانات فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع، والتي تعقد بنظام "البابل شيت" داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، حيث يؤدي 707 ألف و992 طالب/طالبة بالشعبتين العلمية والأدبية، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع الاثنين 20 يونيو الجاري.

بينما تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022 فى المواد الأساسية والتي تضاف إلى المجموع، الأحد 26 يونيو وتنتهي الخميس 21 يوليو المقبل، حيث تعقد ورقيا بنظام البابل شيت داخل لجان مؤمنة ومراقبة.

محظورات أثناء امتحانات الثانوية العامة 2022

وجهزت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائمة بالمحظورات الممنوع على الطلاب اصطحابها أثناء امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك على النحو التالي:

-يحظر على الطالب اصطحاب التليفون المحمول داخل لجان الامتحان حتى لو مغلق

_ يحظر على الطالب اصطحاب التابلت لأن الامتحانات تعقد ورقيًا بنظام البابل شيت

_ يحظر على الطالب حيازة ساعات ذكية أو سماعات بلوتوث أو أقلام بكاميرا

_ يحظر على الطالب اصطحاب الكتاب المدرسي داخل لجان الامتحانات

_ يحظر على الطالب الغش أو الشروع فيه

_ يحظر القيام بطبع أو نشر أو الترويج بأي وسيلة لأسئلة الامتحانات أو أجوبتها

_ يحظر دخول الطلاب للجان الامتحانات بدون ارتداء الكمامة

_ يحظر على الطالب الكتابة في مجلد المفاهيم ويسلم مع ورقة الأسئلة والإجابة

_ مسموح للطالب الدخول بالقلم الجاف والرصاص ومسطرة وأستيكة.

_ عدم التخلف عن مواعيد الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم التي تنطلق الساعة 9 صباحا.

تطبيق قانون الغش

وبحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم المشددة، لمنع الغش بامتحانات الثانوية العامة 2022، والتأكيد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب خلال الامتحانات، سيتم تطبيق وتفعيل قانون الغش في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع مثلما يتم تطبيقها في امتحانات الثانوية العامـة 2022.