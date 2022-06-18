بسبب الاحتجاجات..الهند توقف الإنترنت في إحدى الولايات

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 02:59 مساءً - محمد السيد - /705173/بسبب-الاحتجاجاتالهند-توقف-الإنترنت-في-إحدى-الولايات

أعلنت الشرطة الهندية، يوم السبت، بأن السلطات الهندية قامت بوقف خدمات الإنترنت من عدة أجزاء من ولاية بيهار بشرق البلاد وذلك كمحاولة للسيطرة على الأحتجاجات التي تشهدها البلاد نتيجة قرار التجنيد العسكري.

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وقالت السلطات الهندية أن خطة التجنيد العسكري تهدف إلى جلب المزيد من الأفراد إلى الجيش بعقود مدتها 4 سنوات وذلك من أجل خفض متوسط أعمار أفراد القوات المسلحة التي يبلغ عدد 1.38 مليون جندي بالإضافة إلى تقليص تكاليف المعاشات التقاعدية المتزايدة.

حجب مواقع التواصل الأجتماعي

كما صرح سانجاي سينج، مسؤول فى شرطة بيهار، بأن السلطات قامت بحجب منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر والواتساب فى 15 من أصل 38 مقاطعة فى الولاية.

وخلال هذه الإحتجاجات قتل شخص وأصيب أكثر من 12 شخصا وقال المتظاهرون أن هذه الخطة التي تتعلق بالتجنيد العسكري ستقلل من فرص الحصول على وظائف دائمة فى صفوف قوات الدفاع والتي تتضمن رواتب ثابتة ومعاشات تقاعدية.

وشارك فى هذه الإحتجاجات عدد كثير من الأشخاص ونزلوا إلى شوارع في بيهار وأوتار براديش والبنغال الغربية ويذكر أن فى أوتار براديش قامت الشرطة الهندية بإعتقال ما لايقل عن 250 شخص بموجب ما يسمي بالاعتقالات الوقائية.