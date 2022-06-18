حياة كريمة.. مديرية الصحة بالجيزة تنظم قافلة طبية بمركز العياط (صور)

جدة - نرمين السيد - وتم استقبال وتنظيم المواطنين وتقديم الخدمات الطبية فى جميع التخصصات "الباطنة، الأطفال، الأسنان، الجلدية، تحليل الدم، الجراحة العامة، قياس الضغط والسكر"، بجانب التثقيف الصحى لأكثر من 700 مواطن. يأتى ذلك فى إطار دور مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع المديريات الصحية فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

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