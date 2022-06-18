مصر للطيران الناقل الرسمى لفعاليات رابطة إبداع العالم العربى والمهجر بباريس

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مصر للطيران عن رعايتها لفعاليات رابطة إبداع العالم العربى والمهجر التى تنعقد فى باريس فى الفترة من 17 حتى 19 يونيه الجارى تحت شعار "شخصيات نسائية مؤثرّة فى العالم العربى".





شارك فى الفعاليات عدد من الشخصيات العامة والفنانات من العالم العربى كما يتم تكريم نرمين الدقى مدير مكتب مصر للطيران بباريس خلال الاحتفالية. وحرصت مصر للطيران، الناقل الرسمى للحدث على توفير جميع الخدمات والتسهيلات للمشاركين فى الفعاليات وتقديم عروض خاصة للسفر إلى مقر الفعاليات فى باريس. جاء ذلك فى إطار اهتمام مصر للطيران برعاية الأحداث ذات الأهمية الاجتماعية والتى تُركز على الدور الهام الذى تلعبه المرأة فى المجتمع.

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