جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد يكون غدا الأحد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على جميع الأنحاء.





أما عن الظواهر الجوية، فتنشط الرياح وتتكون الشبورة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 23

الإسكندرية 29 22

وادى النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 32 22

بلطيم 29 22

مطروح 28 21

السلوم 30 21

سيوة 35 20

بورسعيد 29 23

دمياط 28 22

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 35 23

السويس 34 23

العريش 29 22

رفح 29 21

رأس سدر 34 24

نخل 34 21

نويبع 37 25

طابا 34 25

كاترين 33 18

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 26

الفيوم 35 22

بنى سويف 35 22

المنيا 36 23

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبوسمبل 41 28

الوادى الجديد 39 26

شلاتين 38 25

أبو رماد 37 25

حلايب 34 27

رأس حدربة 34 28

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس الغد ودرجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.