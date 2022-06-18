رئيس الإنجيلية يشارك فى حفل تنصيب إبراهيم ناجح راعيا لكنيسة ميانة المنيا

جدة - نرمين السيد - كما شارك فى برنامج الاحتفال القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى، والقس خليل إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى المشيخى، والقس يوسف عطالله، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلى المشيخى، الشيخ عمر عبدالله، مدير أوقاف مغاغة، وعلى امبابى، عمدة قرية ميانة، ونشوى سرحان، عمدة قرية حميدة، وشلقامى محمد، نائب عمدة قرية ميانة.

وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "نعتز كثيرا بمشاركة إخوتنا وأحبائنا فى احتفال اليوم، وأشعر بسعادة وفرحة فى مشاركتى مع شعبنا الاحتفال بتنصيب القس إبراهيم ناجح راعيا لكنيسة ميانة، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة وجميع شعب المنيا، ونصلى دائما من أجل ازدهار بلادنا العزيزة مصر، ووحدة شعبها العظيم".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "خدمة الاسترداد يا أحبائى هى إعادة النفوس بروح الوداعة والاحتواء إلى طريق الله، وليس بالتخويف والدينونة، لأن الدينونة يا إخوتى تدمر النفس، والاستراداد يعيدنا إلى طريق الحق بالإرشاد والمحبة التى نحتاجها جميعا".

كما شارك فى برنامج الاحتفال، القس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوى والكرازى، والقس بيوح عازر، راعى كنيسة نزلة حرز الإنجيلية، والقس محروس عايد، راعى كنيسة جزيرة شارونه الإنجيلية، والقس نجاح كريم، راعى كنيسة ببا الإنجيلية، والقس وائل رمسيس، راعى الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، والقس مجدى باسيلى، راعى كنيسة العطف الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلى.