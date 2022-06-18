يتكلف 1.62 مليار جنيه.. وضع حجر الأساس لمركز أورام طنطا الجديد

جدة - نرمين السيد - وضع وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حجر الأساس لمركز أورام طنطا الجديد، على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بتكلفة مليار و62 مليون جنيه، والذى يضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لمختلف الفئات العمرية.





جاء ذلك ضمن جولة الوزير، بمحافظة الغربية، يرافقه المحافظ الدكتور طارق رحمى، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت الصحية، ومتابعة سير العمل بها ومعدلات التطوير ورفع الكفاءة، والاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه الوزير بسرعة البدء فى الأعمال الإنشائية للمركز والانتهاء منها وفقاً للجداول الزمنية المحددة، عقب استماعه للوصف الوظيفى للمركز، مؤكداً أن المركز يعد ثروة قومية، حيث من المقرر أن يخدم المركز 15 مليون نسمة، من خلال 4 مبانى تشمل (مبنى رئيسى، مبنى العيادات الخارجية، مبنى الطب النووى والعلاج الإشعاعى، المبنى الإدارى والمخازن)، بطاقة استيعابية 266 سريرا (170 سرير داخلى، 26 سرير عزل زرع نخاع، 60 سرير رعاية مركزة، 10 غرف عمليات)، فضلاً عن قسم متكامل للعلاج الإشعاعى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المركز سيضم 20 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات الطبية المتعلقة بالأورام، فضلاً عن قسم متكامل للأشعة يضم (2 أشعة مقطعية، 2 أشعة عادية، مسح ذرى، جاما كاميرا، ماموجرام)، موضحاً أن المركز يضم قسم للعلاج الكيماوى بطاقة استيعابية (54 كرسى كيماوى، 6 أسرة)، فضلاً عن قسم للمعامل يضم (بنك دم، كيمياء، هيماتولوجى، باثولوجى، جينى، مايكروبيولوجى، مناعة، هيستولوجى، PCR).

ولفت عبدالغفار إلى تطوير ورفع كفاءة مركز أورام طنطا القديم، والذى تبلغ طاقته الاستيعابية 137 سريرا (115 سرير داخلى، 22 سرير رعاية مركزة)، فضلاً عن (33 كرسى كيماوى، 5 غرف عمليات، 12 عيادة خارجية)، حيث تم تطوير قسم الرعاية المركزة بنسبة إنجاز 90%، وتطوير قسم الباثولوجى والكلينيكال باثولوجى بنسبة إنجاز 100%، وتطوير الصيدلة الإكلينيكية بنسبة إنجاز 80%.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطبى العلاجى، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز المتخصصة، والدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية.