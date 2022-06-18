الصحة: القيادة السياسية حريصة على تطوير المنظومة الصحية

يأتى ذلك فى إطار الجولات التفقدية لعدد من المنشآت الصحية، لمتابعة معدلات الإنجاز ومدى تنفيذ الأعمال التطويرية والعمل على تذليل أى عقبات تواجه سير المنظومة الصحية.
بدأ الوزير جولته بتفقد مستشفى السنطة المركزى، والذى بلغ معدل الإنجاز به إلى 70%، وشدد على ضرورة الإسراع من إنهاء الأعمال الإنشائية والتطويرية، علاوة على تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، للبدء فى تقديم خدماته الطبية للمواطنين.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استمع إلى شرح مفصل حول الأقسام والوحدات والغرف الداخلية للمستشفى، حيث يتكون من مبنى رئيسى يضم دور أرضى و3 أدوار متكررة، ويبلغ عدد الأسرة 182 سريرا، و18 سرير للعناية المركزة، و23 للمبتسرين، و20 للغسيل الكلوى.
وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية لأقسام المستشفى والذى يضم (الاستقبال والطوارئ، والأشعة، العلاج الطبيعى، الغسيل الكلوى، العمليات، العناية المركزة، المعامل، الأطفال المبتسرين، الغرف الداخلية) بالإضافة إلى الأقسام الإدارية للمستشفى.
وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى طنطا العام والذى بلغ معدل الإنجاز به إلى 56%، بتكلفة إجمالية 567 مليون جنيه، حيث شدد الوزير على سرعة الانتهاء من تجهيز المستشفى لاستقبال المواطنين، مؤكدا حرص القيادة السياسة على تطوير المنظومة الصحية، وإدخال خدمات جديدة، مشيرا إلى بروتوكولات التعاون المشتركة بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، لتدريب الفرق الطبية وتحقيق التكامل القوى البشرية.
وأوضح أن الوزير استمع للوصف الوظيفى للمستشفى المكون من 4 أدوار بمساحة إجمالية 13 ألف و100 متر مربع، بطاقة استيعابية 335 سرير ( 222 سرير داخلى، 15 سرير استقبال وطوارئ، 6 أسرة علاج طبيعى، 38 سرير غسيل كلوى، 46 سرير عناية مركزة، 8 أسرة بقسم الحروق)، كما يضم المستشفى 5 غرف عمليات، و8 غرف أخرى لعمليات (القسطرة، الحروق، المنظار، الولادة).
وأضاف عبدالغفار أن المستشفى يضم أقسام (أشعة، علاج طبيعى، حروق، جراحة المناظير، المعامل، بنك الدم، حضانات، غسيل كلوى، علاج طبيعى، النسا والتوليد، جراحة المناظير، المعامل، بنك الدم، الحروق، قسطرة القلب) بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لسكن الأطباء والتمريض والأقسام الأدارية.
رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطبى العلاجى، والدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية.
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