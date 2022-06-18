مصر للطيران تصدر تعليمات بشأن الحصول على التأشيرات السياحية لزيارة السعودية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "مصر للطيران" وقف العمل بقرار إمكانية السماح بسفر عملاء مصر للطيران من المصريين حاملى التأشيرات السياحية أو التجارية سارية المفعول من إحدى دول ( الشنجن وتأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية وتأشيرة المملكة المتحدة) القادمين إلى المملكة العربية السعودية، حتى انتهاء موسم الحج هذا العام.





وذلك فى إطار التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدنى السعودى بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بمنح "تأشيرة سياحية" للقادمين إلى المملكة العربية السعودية. وذكرت الشركة - فى بيان - أنه من المقرر أن يبدأ العمل بقرار السماح بالسفر مرة أخرى بعد يوم العاشر من ذى الحجة، وذلك بعد توافر عدة شروط، وهى صلاحية التأشيرة، وأن تكون التأشيرة قد استخدمت لمرة واحدة على الأقل وتحمل ختم الدولة المصدرة التأشيرة. وأضاف أنه فى حال توافر الشروط السابقة سيتمكن عملاء مصر للطيران من الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة عند الوصول لأحد منافذ المملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

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