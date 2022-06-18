مدبولى يؤكد أهمية تطوير وتوسعة طريق إسكندرية مطروح الساحلى (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكد رئيس الوزراء، أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية - مطروح الساحلى، والتى يجرى حاليا الانتهاء منها، بعرض 7 حارات مرورية فى كل اتجاه، التى من شأنها أن تسهم فى تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقوه أعمال تشطيب الواجهات المُطلة على الطريق، بكل من: الحى اللاتينى، والداون تاون، والمدينة التراثية، وأعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق.

وفيما يتعلق بأعمال قطاع الطرق والكبارى بالمدينة، أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 كوبرى أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلى الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شاملا 4 كبارى أعلى السكة الحديد وطريق وادى النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى (طبقة رابطة) بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه جار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.