انت الان تتابع خبر دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج .. من السنة النبوية “رددوها” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خلال الساعات الماضية، يبحث الكثير من الأشخاص، عن دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج، تزامنا مع قرب دخول شهر ذي الحجة 1443 هجريا، وهو الشهر الذي يوجد به وقفة عرفات وعيد الأضحى، ويكون الدعاء من السنة النبوية ويمكن ترديده على النحو التالي:

دعاء يوم عرفة مكتوب لغير الحاج:

لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرةِ حسنة وقِنا عذابَ النَّارِ.

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، والجبنِ والبخلِ، والهرمِ، والقسوةِ، والغفلةِ، والعيْلةِ، والذلةِ، والمسكنةِ، وأعوذُ بك من الفقرِ والكفرِ، والفسوقِ والشقاقِ والنفاقِ، والسمعةِ والرياءِ، وأعوذُ بك من الصممِ، والبُكمِ، والجنونِ، والجُذامِ، والبَرَصِ، وسيِّئِ الأسقامِ.

اللهم إنّي أعوذ بك من زوال نعمتك، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

ربَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكافرين.

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ.

ربَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النار.