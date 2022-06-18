انت الان تتابع خبر كيفية التقديم للثانوي العام 2022 .. إليكم الطريقة والأوراق المطلوبة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية التقديم للثانوي العام 2022، وذلك بعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وكشفت الوزارة بأن الحد الأدنى للقبول 280 درجة بالإعدادية، فيما يختلف الحد الأدنى للتنسيق من محافظة لأخرى.

كيفية التقديم للثانوي العام 2022:

تقديم ملف تقديم ثانوي، و6 صور شخصية.

شهادة نجاح الإعدادية، و2 صورة بطاقة ولي الأمر.

شهادة ميلاد كمبيوتر أصلية ثلاثية.

صورتان من شهادة الميلاد.

وعدد 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة جنيه، وطابع دعم وتنمية وتمويل المشروعات التعليمة فئة عشرة جنيه.

وطوابع عشرة جنيه أي فئة بريد.

إحضار ما يفيد عمل والدي الطالب بالنسبة لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

دوسيه بلاستيك يوضع بداخله الملف.

شهادة وفاة الوالد في حالة الوفاة.

بالنسبة للطالب المستفيد من معاش التكافل والكرامة إحضار صورة الفيزا.

قواعد القبول بالثانوي العام 2022:

يقبل الناجحون الذين حصلوا على الشهادة الإعدادية في نفس المدرسة، بشرط نجاحهم في امتحان المستوى الرفيع للغة الإنجليزية، أما في حالة وجود أماكن بعد ذلك يتم التنسيق بقبول غيرهم من مدارس لغات.