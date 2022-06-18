مرثا محروس لـ دوت الخليج: الأمية الرقمية تحدي كبير وخاصة لدى موظفين الحكومة ..ونضع مواجهتها بالأولويات

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705167/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-الأمية-الرقمية-تحدي-كبير-وخاصة-لدى-موظفين-الحكومة-ونضع-مواجهتها-بالأولويات

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك فرق بين الشكاوى المستمرة من المواطنين تجاه منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما بين الواقع الحالى، مضيفة: نحن فى الدولة بنخطو خطوات أولية بهذا الملف وخاصة على مستوى محمو الأمية الرقمية وكافة جهود الرقمنة.

دوت الخليج

الأمية الرقمية تحدي كبير

وتابعت محروس: بجانب وجود لدينا خطة مأمولة للنهوض بهذا القطاع ولكن الواقع يقول أننا لازلنا فى البداية ومن ثم لابد أن نكون أمام مزيد من الشكاوى والإشكاليات، وحال العكس فى أن نكون أمام نهضة بالقطاع سنكون أمام شكاوى أقل وإشكاليات أقل أيضا، وهنا لابد أن نكون واضحين بأن الشكاوى الموجودة نابعة من خلل فى التطبيق أم نابعة من البداية.

و استكملت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: الواقع يقول أن الشكاوى نابعة من البداية، ونحن كلجنة فى المنتصف حيث خطة مأمولة من الحكومة، ومواطن يحتاج لخدماته الرقمية، ومن ثم نسعى لتحقيق التوازن بين الطرفين من أجل أن نصل فى يوما ما لتحقيق الخطة المأمولة.

منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وأضافت: من حق أى مواطن أن يحصل على كافة خدماته وبالصورة التى تناسبه وخاصة حقوقه الرقمية، وهدف الرقمنة هو الأقل فساد والأكثر سرعة وبالتالى خدمة فى أقل وقت، ولكن علينا أن نستوعب التحديات الموجود، والتحديات أمر والتقصير أمر أخر .

و أردفت محروس: نحن فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نقوم بدورنا الرقابى فى هذا الصدد، وهذه فرصة أن أوجه الشكر لكافة أعضاء اللجنة وهيئة مكتبها، خاصة أن اللجنة بأعضائها لديهم القدرة على التفريق ما بين أن الإشكاليات والشكاوى التى تثار بشأن منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأى منهما يمثل تحدى أو تقصير، وبالتالى التقصير يتم مواجهتهم بصرامة ومتابعة إزالة آثاره من خلال الأدوت الرقابية التى يتم مناقشتها وإصدار تقارير بشأنها بالتعاون والتنسيق مع الحكومة وأن نكون أمام علاج حقيقى لهذه الأزمات .