«تلوث مياه النيل وترشيد الاستهلاك»..البرلمان يحدد موعد لمناقشة 4 طلبات مقدمة من برلمانية الشعب الجمهوري..غدا

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705166/تلوث-مياه-النيل-وترشيد-الاستهلاكالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-4-طلبات-مقدمة-من-برلمانية-الشعب-الجمهوريغدا

مقدمة من النائب محمد صلاح أبو هميلة..

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، تحديد موعد لمناقشة 4 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن سياسة الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك المياه، إضافة إلى خطتها للحد من تلوث مياه نهر النيل، فضلا عن السياسة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

دوت الخليج

البرلمان يحدد موعد لمناقشة 4 طلبات مقدمة من برلمانية الشعب الجمهوري

ويستعرض موقع دوت الخليج، الطلبات الأربعة المقدمة من النائب محمد صلاح أبو هميلة، والتي جاءت كالتالي

الأول: سياسة الحكومة بشأن خطة ترشيد استهلاك المياه.

الثاني: سياسة الحكومة بشأن خطة الحد من تلوث مياه نهر النيل.

الثالث: سياسة الحكومة بشأن جهود تطوير قصور الثقافة.

الرابع: سياسة الحكومة بشأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خاصة القمح.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، برئاسة النائب أحمد سمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022، بشأن الموافقة علي اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 7.87 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والاثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، والموقع بتاريخ 2022/1/26.

ويهدف اتفاق القرض المعروض إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيـد -١٩ ؛ وذلك في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وإصلاح أية اختلالات فيه.