انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل القمة 124.. تعرف على تاريخ مواجهات فيريرا أمام الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705165/قبل-القمة-124-تعرف-على-تاريخ-مواجهات-فيريرا-أمام-الأهلي

لا صوت يعلو فوق صوت الحديث عن لقاء القمة 124، والمرتقب بين كبيري القارة الإفريقية الأهلي والزمالك، والذي يجمع بينهما في إطار الجولة 21 من مسابقة الدوري الامتاز، عند الثامنة مساء غد الأحد الموافق 19 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد الأهلي وي السلام هذا اللقاء المرتقب.

ويسعى الفارس الأبيض تحت قيادة مدربه المخضرم جوسفالدو فيريرا، لتحقيق الفوز لتأكدي صدارتهم لدول ترتيب الدوري والذي يتبرع على عرش قمته برصيد 44 نقطة، في حين يأمل الأهلي في مناطحة الزمالك على الصدارة، حيث يحتل المارد الأحمر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة .

ويرصد دوت الخليج تاريخ مواجهات فيريرا أمام الأهلي

التقى فيريرا أمام النادي الأهلي، من قبل في 3 مباريات، تعادل خلال مباراة وهُزم في مباراتني،ولم يستطع من تحقيق أي انتصار على المارد الأحمر، خلال الفترة الأولى التي تولى فيها قيادة الفريق في عام 2015، والذي تمكن خلالها من تحقيق لقب الدوري للفارس الأبيض لأول لمرة بعد فترة استمرت لـ 11 عام.

بعد ذكر موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة، ننقل لكم أبرز غيابات الفريق الأحمر أمام غريمه التقليدي:

_يغيب عن الأهلي كل من ( علي لطفي، لويس ميكيسوني، عمار حمدي، أكرم توفيق) بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك بكل من حمدي فتحي، ومحمد عبد المنعم، ومحمود متولي، حيث يعاني الثلاثي من الإصابة لوم يتحدد موقفهم بعد من خوض لقاء القمة من عدمه.

غيابات الزمالك أمام الأهلي

على الجانب الآخر، يعاني الزمالك من العديد من الغيابات التي لحقت بصفوف فريقه خلال المرحلة الماضية، حيث متوقع غياب كل من ( محمدأبو جبل، محمود علال، حازم إمام، أحمد أبو الفتوح، طارق حامد) بسبب الإصابة التي لحقت بهذا العدد من اللاعبين.

موقف الزمالك في الدوري

ويتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري برصيد 44 نقطة جمعهما من الفوز في 14 مباراة، وتعادل في مواجهتين، وخسر 4 لقاءات أمام كل من ( إنبي، طلائع الجيش، سموحة، الأهلي)، ويتطلع لتحقيق الفوز على الفريق الأحمر في مباراة الغد.

موقف الأهلي ف الدوري

أما النادي الأهلي، فيأتي ثالثاً في جدول ترتيب الايجيبشن ليج، برصيد 40 نقطة جمعهما من الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام نادي المصري البورسعيدي، ويأمل في تحقيق الفوز في لقاء الغد حتى تستمر منافسته على انتزاع الصدارة من الفارس الأبيض.