انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة الثانية.. تحطم مقاتلة إيرانية فى أصفهان حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705162/للمرة-الثانية-تحطم-مقاتلة-إيرانية-فى-أصفهان

دوت الخليج

وقالت الوكالة :"إن مقاتلة تابعة للقوات الجوية للجيش الأيراني تحطمت،يوم السبت، فى محافظة أصفهان".

وأوضحت الوكالة الأيرانية بأن المقاتلة الإيرانية هي من طراز"F-14 "وتحطت بالقرب من قاعدة الشهيد بابائي الجوية فى أصفهان وسط ايران .

وصرح رسول معتمد، رئيس العلاقات العامة فى قوات الجيش الإيراني بمحافظة أصفهان فى بيان أن :" فى صباح يوم السبت تحطمت مقاتلة نتيجة عطل فني ".

مضيفا أن :" قائد الطائرة ومساعده قد تمكنا من الهبوط بمظلة وتم نقلهما إلى مستشفى الزهراء من أجل تلقي العلاج" لافتا إلى أن قائد الطائرة ومساعده أصيب بجروح ولم يذكر معتمد رسول درجة خطورة الإصابة.

سقوط متكرر للمقاتلات الإيرانية

ويذكر انه فى 24 مايو الماضي تحطمت مقاتلة من طراز “F -7” فى محافظة أصفهان وتسبب هذا الحادث بمقتل قائد الطائرة ومساعده.

وفى 21 فبراير تحطمت مقاتلة فى مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان التي تقع فى شمال غربي إيران.

كما تحطمت مروحية عسكرية فى 29 نوفمبر من عام 2021 قرب من محافظة محال وبختياري و تقع فى حنوب غرب إيران نتيجة خلل فنى.