الحد من «عمالة الأطفال والدروس الخصوصية»..البرلمان يحدد موعد لمناقشة 3 طلبات لـ«نائبة التنسيقية»..غدا

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705161/الحد-من-عمالة-الأطفال-والدروس-الخصوصيةالبرلمان-يحدد-موعد-لمناقشة-3-طلبات-لـنائبة-التنسيقيةغدا

تحدد الجلسة العامة لمجلس النواب،غدا الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موعد لمناقشة 3 طلبات مناقشة عامة مقدمة من نائبة التنسيقية، رشا فايز كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس،وعشرين عضواً، بشأن الحد من انتشار عمالة الأطفال فى مصر والدروس الخصوصية، وتنظيم سوق السيارات.

دوت الخليج

البرلمان يحدد موعد لمناقشة 3 طلبات للنائبة رشا فايز

ويستعرض موقع دوت الخليج، الطلبات الثلاثة المقدمة من النائبة رشا فايز، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وعشرين عضواً، حيث جاءت على النحو التالي:

الأول: عن سياسة الحكومة بشأن الحد من عمالة الأطفال في مصر.

الثاني: سياسة الحكومة بشأن تنظيم سوق السيارات لحماية المستهلك المصري.

الثالث: سياسة الحكومة بشأن الحد من الدروس الخصوصية.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ، برئاسة النائب أحمد سمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 198 لسنة 2022، بشأن الموافقة علي اتفاق عقد قرض تعويضي بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي بمبلغ 7.87 مليون دينار عربي حسابي المعادل لحوالي مبلغ 373 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في تجاوز التداعيات والاثار السلبية التي فرضتها جائحة كورونا، والموقع بتاريخ 2022/1/26.

ويهدف اتفاق القرض المعروض إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تجاوز التداعيات والآثار السلبية التي فرضتها جائحة كوفيـد -١٩ ؛ وذلك في إطار المساعي المستمرة التي يبذلها البنك المركزي المصري لتجاوز تلك التداعيات، وتوفير الموارد المالية من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدولة ، ولدعم الموقف الكلي لميزان المدفوعات المصري وإصلاح أية اختلالات فيه.