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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705159/لامبورجيني-وكلام-عمر-الشريف-عنه-لقطات-أثارت-ضجة-في-حفل-محمد-رمضان-بالأردن

قدم الفنان محمد رمضان مساء أمس الجمعة حفل غنائي جديد له في الأردن والذي شهد العديد من المفاجآت والأمور المثيرة للجدل.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل محمد رمضان في الأردن

حفل محمد رمضان في الأردن

دخل الفنان محمد رمضان حفله في الأردن الذي أقيم أمس الجمعة الموافق له 17 يونيو، بسيارته اللامورجيني وذلك على أنغام أغنية ثابت.

وأثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب سيارته والتي زعم البعض من رواد السوشيال ميديا أنها مطلية بالذهب بجانب ظهوره بملابس مكشوفة والتي كانت سببا في أزمته بالحفلات في مصر.

وظهر أيضًا مرتديًا الزي الشعبي للأردن كما عرض خلال الحفل مقطع فيديو يبرز حديث الفنان عمر الشريف عنه الذي قال أنه سيكون أفضل ممثل.

حفلات محمد رمضان

ويشار أن الفنان محمد رمضان تحدث مع جمهوره خلال الحفل وأعرب عن سعادته بتواجده معهم، وأكد أنه حصل على إذن من الحكومة حتى يستمر في الغناء مازحًا أن الحفل سيستمر 48 ساعة.

وظهر محمد رمضان بأكثر من إطلالة ظهر في البداية بجاكيت ذهبي من دون قميص، ثم بالطو أحمر طويل والعديد من الإطلالات التي ظهر بها خلال استعراضاته في الحفل.

وفي سياق آخر، روج محمد رمضان مؤخرًا لأغنيته الجديدة التي يستعد لطرحها قريبًا وتحمل اسم "تنطيط"، وكان قد شارك متابعيه وجمهوره بنشره برومو تشويقي للأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقًا: “تنطيط.. قريبا".

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يشار أن أغنية "تنطيط" كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، ومن توزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والفيديو كليب الخاص بالأغنية سيكون من تنفيذ شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، والمدير مالي لـ شركة MR1 عبد الغني شوشة، والإخراج لـ بثينة.

جدير بالذكر أن آخر أغاني الفنان محمد رمضان كانت أغنية "بلالين" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا عقب طرحها.