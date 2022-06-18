مرثا محروس لـ دوت الخليج: الحوار الوطنى سيكون إحدى مُخرجاته إنصاف للمرأة المصرية وليس التمكين

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705158/مرثا-محروس-لـ-تحيا-مصر-الحوار-الوطنى-سيكون-إحدى-مخرجاته-إنصاف-للمرأة-المصرية-وليس-التمكين

قالت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطنى الذي دعى له الرئيس عبدالفتاح السيسي سيكون إحدى مُخرجاته إنصاف للمرأة المصرية وليس التمكين.

دوت الخليج

وأضافت محروس: لأن التمكين هى مرحلة تمت ونحصد ثمارها الآن، والجميع شاهد نماذج كثيرة من هذا الثمار بمختلف المجالات ولكن الإنصاف هو النظر لنتائج وثمار هذا التمكين بعين عادلة تؤكد بأن التمكين كان فى محله، ولم يكن تمكين من أجل "تزيين"شكل الحياة السياسية فى مصر، ولم يكن ديكورًا أيضا.

الحوار الوطنى

وتابعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: أثق بأن الحوار الوطنى، سيكون منصف للشباب والمرأة فى تسليط الضوء على ثمار التمكين، وأتصور بأن هذه المرحلة هى التى تسبق مرحلة القناعة بأهمية التمكين، وهو بحق فرصة ذهبية، وبجانب ذلك لابد أن أشير إلى أن الأسرة المصرية التى تضم المرأة والشباب هى النواة الأولى لتحقيق هدف المواطنة الذى أسعى لتحقيقه على أرض الواقع، وهذا أمر تم الانتباه له من جانب القيادة السياسية عندما تحدث أكثر من مرة بشأن مواجهة تفكك الأسرة المصرية بكافة الطرق وخاصة الجزء المتعلق بالتشريعات الصارمة والمحققة لاستقرار الأسرة المصرية.

دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى

هذا و حلت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفا على موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها مع رموز العمل البرلمانى والسياسي خلال الفترة الأخيرة مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى مع الأحزاب والقوى السياسية.

اللقاء أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع دوت الخليج، حيث تطرقت النائبة مرثا محروس لرؤيتها بشأن دعوة الحوار الوطنى وتعاملها مع الدعوة من منطلق كونها مواطنة ونائبة فى ذات الوقت، بجانب استعراض رؤية حزب حماة الوطن والذى تمثل تحت قبة البرلمان مؤكدة على أن المواطنة هو العنوان الأربز بها، بجانب ملف مسار العائلة المقدمة الذى لا يزال يحتاج الكثير من الجهود