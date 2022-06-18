705174

/705174/رئيس-الوزراء-يؤكد-أهمية-أعمال-تطوير-وتوسعة-طريق-إسكندرية--مطروح-الساحلي

خلال جولته بمدينة العلمين..

01:34 م - السبت 18 يونيو 2022

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة أعمال تطوير الطريق الساحلي، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، واللواء محمد عصام، مساعد الوزير والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، والمهندس وائل سمير، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

دوت الخليج

تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلي

وأكد رئيس الوزراء على أهمية أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلي، والتي يجرى حاليا الانتهاء منها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعرض 7 حارات مرورية في كل اتجاه، التي من شأنها أن تسهم في تيسير الحركة المرورية، واستيعاب الكثافات.

كما تفقد أعمال تشطيب الواجهات المُطلة على الطريق، بكل من: الحي اللاتيني، والداون تاون، والمدينة التراثية، وأعمال زراعة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالطريق.

وأكد رئيس الوزراء أن مدينة العلمين الجديدة تعد إحدى مدن الجيل الرابع، وتنفرد بميزات نسبية عن مثيلاتها من المدن بفضل موقعها المميز، الذي يجعلها درة الساحل الشمالي والبحر المتوسط، وبوابة مصر من جهة الساحل الغربي؛ مشيرا إلى أنها تشهد تنفيذ حجم مشروعات ضخم غير مسبوق، مضيفا: نواصل العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مختلف المشروعات السياحية؛ سعيا لتحقيق أهداف التنمية.

الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين

وفيما يتعلق بأعمال قطاع الطرق والكباري بالمدينة، أشار المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 كوبري أعلى البحيرات والبواغيز بالمنطقة الشاطئية الشرقية، كما تم الانتهاء من تنفيذ الطريق الساحلي الجديد حول مدينة العلمين بطول 48 كم شاملا 4 كباري أعلى السكة الحديد وطريق وادي النطرون والتقاء الطريق مع الطريق القائم، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال طرق المرحلة الأولى (طبقة رابطة) بالمنطقة الشاطئية بمساحة 3500 فدان.

الانتهاء من تنفيذ بعض الطرق بنسبة 90%

وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من الطرق الرئيسية المؤدية إلى جميع المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة وتجاوزت نسبة التنفيذ لبعض الطرق 90%.