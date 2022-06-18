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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705169/مغادرة-أول-فوج-من-حجاج-الجمعيات-الأهلية-الجمعة-المقبلة-24-يونيو

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن مغادرة أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية استعدادًا لموسم حج 1443هـ 2022م، يوم الجمعة المقبل 24 يونيو، والبالغ عددهم 225 حاجًا بمحافظة الجيزة.

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مغادرة أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية

وأوضحت الوزارة، أنه سيتوالى مغادرة باقي أفواج حجاج الجمعيات على عدة مراحل، حتى يصل آخر فوج يوم 2 يوليو، ومن المقرر سفر 1100 حاج للمدينة مباشرة، و1900 حاج لجدة، وفقَا لجدول تفويج السفر في رحلة مدتها 21 يومًا.

رفع درجة الاستعداد القصوى وتذليل العقبات أمام حجاج الجمعيات

ووجهت الوزارة برفع درجة الاستعداد القصوى، وتقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله من الجمعيات الأهلية، وتذليل أي عقبات أمامهم لأداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر، لافتة إلى وجود وفدًا من أعضاء الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كافة التفاصيل قبل وصول الحجاج إلي المملكة العربية السعودية.

الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز

وأشارت أنه تم الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بموسم الحج للعام الحالي، حيث تم الانتهاء من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة «4 نجوم» في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر وسيتم توفير وجبتي يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.

كما تم التعاقد كذلك مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالي 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، فقد تم تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، حيث تم إنشاء عدد (2) عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الاجتماعي.