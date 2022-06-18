انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد ارتفاعه.. سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022 للمستهلك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705163/بعد-ارتفاعه-سعر-طن-الحديد-اليوم-في-مصر-2022-للمستهلك

ينشر موقع دوت الخليج سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022، والتي سجلت ارتفاعًا بعض الشيئ نتيجة قرار رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة 75 نقطة للمرة الأولى منذ عام 1994.

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022 للمستهلك

وفيما يلي، ينشر موقع دوت الخليج سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022، في المصانع المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سعر طن حديد عز 18170 جنيهًا للطن تسليم المصنع سعر طن حديد السويس للصلب 18070 جنيها تسليم أرض المصنع سعر طن حديد المصريين 18070 جنيها تسليم أرض المصنع سعر طن حديد الجيوشي للصلب 17900 جنيها تسليم أرض المصنع سعر طن حديد العشرى 18000 جنيها للطن تسليم أرض المصنع سعر طن حديد المراكبى 18050 جنيها تسليم أرض المصنع سعر طن حديد مصر ستيل 18000 جنيها تسليم أرض المصنع سعر طن حديد الجارحى 17850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع

يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة قد مددت العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح" اسياخ ولفائف وقطبان وعيدان" ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة عام.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 2022

أما بالنسبة لأسعار الأسمنت اليوم في مصر 2022، فقد شهدت تحركا بعدما وصل سعر الأسمنت الرمادي 1353.45 جنيه بقيمة تغيير في السعر نحو 21.93 جنيه، ووصل سعر طن الأسمنت أرض المصنع الأسمنت المسلح 1550 جنيهًا للطن، والنصر 1480 جنيهًا للطن، وقنا 1340 جنيها للطن، والسويس 1370 جنيها للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر 2022

وفيما يلي، ننشر سعر طن الأسمنت اليوم في مصر 2022، والتي جاءت كالتالي:

- بلغ سعرطن أسمنت السويدي أرض المصنع 1350 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع - بلغ سعر طن أسمنت المخصوص 1380 جنيهًا للطن. - بلغ سعر طن أسمنت الممتاز 1480 جنيهًا للطن، وحلوان 1390 جنيهًا للطن. - يشار إلى أن سعر الحديد في مصر 2022 قد شهد ارتفاعًا إبان الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن يسجل انخفاضًا نسبيا أواخر مايو، إلا أنه لم يتناسب مع الارتفاع الذي شهده سعر الحديد بعد شهر فبراير.