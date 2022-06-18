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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705156/متوفر-للاستعلام-رابط-نتيجة-دبلوم-تجارة-2022-برقم-الجلوس-فقط

دوت الخليج

وانتهى طلاب دبلوم تجارة 2022 من أداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية في الأسبوع الأول من شهر يونيو، حيث أجريت امتحانات الدبلومات الفنية وسط إجراءات احترازية مشددة، داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس، حيث عقدت الامتحانات خلال الفترة من 28 مايو 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022.

وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة دبلوم تجارة 2022 ، وجميع التخصصات بشهادات الدبلومات الفنية بجميع أنواعها (صناعي- زراعي- فندقي) بنظام (3 سنوات /5 سنوات)، لتمكين الطلاب من الحصول على نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2022

وأعلن الدكتور محمد عمارة رئيس قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022.

وقال رئيس قطاع التعليم الفني، في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إنه جار الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة لكراسات الإجابة لطلاب شهادة الدبلومات الفنية، موضحا أنه من المقرر ظهور نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 ، نهاية شهر يونيو الجاري.

خطوات الحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2022

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2022، إلكترونيا عبر الدخول على الرابط الخاص بإعلان نتيجة الدبلومات الفنية2022 بجميع نوعياتها (صناعي- زراعي- فندقي) بنظام (3 سنوات /5 سنوات)، إضافة إلى التعليم المزدوج ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ورفعها على رابط بوابة التعليم الفني.

ويستطيع الطالب الحصول على نتيجة دبلوم تجارة 2022 ، مم خلال الدخول على رابط النتيجة https://fany.emis.gov.eg/، كما يمكن إدخال رقم الجلوس و الضغط على كلمة عرض النتيجة، ثم يتم إعلان النتيجة النهائية لإمتحانات الدبلومات الفنية 2022.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022، 830 ألفًا و753 طالب/طالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.