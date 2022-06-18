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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:50 مساءً - محمد السيد - /705144/متاح-خطوات-تسجيل-شقق-وزارة-الإسكان-الاجتماعي-2022-وشروط-القبول

خطوات تسجيل شقق الإسكان الاجتماعي، تصدرت محركات البحث المختلفة ومؤشرات جوجل، نظرًا لتزايد معدلات البحث من المواطنين عن موعد فتح باب الحجز بمشروعات الإسكان الاجتماعي 2022 الطرح 16، وكيفية تسجيل شقق الإسكان الاجتماعي لمحدوي الدخل في التمويل العقاري، وموعد وشروط التقديم.

شقق الإسكان الاجتماعي

وينشرموقع دوت الخليج لقرائه، خطوات تسجيل شقق الإسكان الاجتماعي وشروط التقديم والأوراق المطلوبة.

تسجيل شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

لم تحدد وزارة الإسكان الاجتماعي الموعد النهائي لطرح شقق الإسكان الاجتماعي، ولكن من المتوقع أن تكون نهاية العام الجاري، حيث يجري حاليا تسليم الشقق الخاصة بإعلانات الطرح السابقة، وستتواجد شقق الإسكان الاجتماعي بالمدن التالية: «مدينة 6 أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر الجديدة- 15 مايو - العبور الجديدة - مدينة السادات - وبعض مدن الصعيد».

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي

حددت وزارة الإسكان عدة شروط للتقديم في حجز شقق الإسكان الاجتماعي، أهمها:

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا.

3- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة بما يعادل 6 آلاف جنيه شهريا، وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

5- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج - الزوجة - الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

6- ألا يكون المتقدم أو الأسرة، استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

خطوات تسجيل شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

1- يقوم المتقدم بشراء كراسة الشروط الموجودة بمكاتب البريد بجمهورية مصر العربية، بعد الإعلان عن طرح الوحدات السكنية بوسائل الإعلام المختلفة.

2- يقوم المتقدم بسداد المبلغ المطلوب بمكتب البريد واستلام الإيصال.

3- الدخول على البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي من هـــنـــا.

4- في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المُتقدم صاحب الطلب بعد تسديد مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية بإنشاء حساب خاص به، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

5- إدخال رقم الكود المرسل على هاتفه المحمول لإتمام عملية التسجيل.

6-إنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، عن طريق ملء البيانات الخاصة به متضمنه بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة - إن وجٍدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته في المشروع بالمركز/المدينة التـي يرغب في التقدم عليها ضمن المحافظات المطروحة بكراسة الشروط.

7- يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد اقصى 2MB) في ملف واحد.

في حالة التمويل الخارجي:

توجه العميل إلى أى جهة من جهات التمويل التى تعمل فى مجال التمويل العقارى مع إحضار المستندات الآتية:

1- صورة من مستند ملكية الوحدة باسم البائع.

2- صورة من رخصة المباني للوحدة.

3- شهادة تصرفات عقارية (نموذج 19 عقاري) من الشهر العقاري.