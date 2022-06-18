انت الان تتابع خبر فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المحذوفة.. “شوف إزاي ترجع بطاقتك” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب التظلمات على بطاقات التموين المحذوفة، وطريقة استعادة المواطنين لبطاقتهم مرة أخرى بعد الحذف، وذلك على خلفية إعلان الوزارة حذف عدد من المواطنين المستفيدين من الدعم التموين، الذين يخالفون شروط الحصول على الدعم.

حذف بطاقات التموين

من جهته، قال محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين بمحافظة الإسكندرية، إن التقدم بالتظلمات أمام متاح في مكاتب التموين المنتشرة على مستوى الجمهورية ومراكز الخدمة المطورة في أي وقت، وأنه على أصحاب السيارات، أن يتقدموا شهادة بيانات من المرور ببياناتها، وما إذا تم بيعها أم لا.

وأضاف، أن السيارة أجرة لا تدخل في محددات حذف بطاقات التموين، لكن بالنسبة إلى المشروعات الأخرى مثل أوبر وكريم فإنها ليست مثبتة كأجرة.

وأوضح أن السيارة الملاكي تأتي في محددات الحذف، مشيرًا إلى أن وزارة التموين سبّاقة في التحول الرقمي ولدينا قاعدة بيانات دقيقة.