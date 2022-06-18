رسالة هامة من الصحة لأولياء الأمور بشأن تطعيمات الأطفال

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رياض - احمد صلاح - وجه مدير التطعيمات بشركة فاكسيرا التابعة لوزارة الصحة والسكان، الدكتور مصطفى محمدي، رسالة هامة وعاجلة لأولياء الأمور، والتي تكون حول تطعيمات الأطفال والتطعيم باللقاحات.

رسالة من الصحة لأولياء الأمور بشأن تطعيم الأطفال باللقاحات:

وأكد بأن التطعيم باللقاحات تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة بشكل طفيف، ولا يعتبر ذلك دليل على كفاءة التطعيم، أما لا عدم ارتفاع درجة الحرارة ليس دليل على عدم الكفاءة أو ضعف المفعولر

وأضاف الدكتور مصطفى محمدي، بأن ارتفاع درجة الحرارة والتورم والإحساس بالصداع أو التعب، يعتبر رد فعل طبيعي للجهاز المناعي للجسم نتيجة لدخول اللقاح له، وذلك بعد حصول الطفل عليه.

وأوضح بأن التطعيمات حق من حقوق الطفل الأساسية، وتعمل على حماية ما يزيد عن 3 ملايين طفل حول العالم من الوفاة سنويا بأمراض يمكن الوقاية منها، وكشف عن توافر لقاح الالتهاب الكبدي أ بجميع مراكز التطعيمات.

فيما ناشد مدير التطعيمات بالشركة التابعة لوزارة الصحة، جميع المواطنين بسرعة إعطائه للأطفال والالتزام التام بالإجراءات الوقائية اللازمة، منها ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.