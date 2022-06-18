انت الان تتابع خبر تفاصيل امتحان دور ثاني للصف الأول الثانوي .. وزير التعليم يكشفها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحان دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022، بعد كثرة التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال منشور عبر صفحته بموقع الفيس بوك.

تفاصيل امتحان دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022:

وأوضح وزير التعليم، انه من المقرر أن تبدأ المديريات التعليمية بالتنسيق مع الإدارات ومدارس المرحلة الثانوية، وذلك من أجل الاستعدادات للامتحانات، والتي تعقد تزامنا مع بدء امتحانات الثانوية العامة 2022.

حيث قررت الوزارة عقد امتحان دور ثاني للصف الأول الثانوي 2022، وتكون للطلاب الحاصلين على أقل من 50% في مادة أو أكثر، وستعقد الامتحانات ورقيا، في منهج الفصل الدراسي الثاني فقط وموحدة على مستوى كل إدارة تعليمية.

كما ستبدأ امتحانات الدور الثاني عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، ويكون في مقرر الفصل الدراسي الثاني فقط، حيث يؤدي الطالب امتحان الدور الثاني في أي مادة حصل فيها على أقل من 50% مهما كان عددها.