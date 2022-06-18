انت الان تتابع خبر خريطة قطع المياه بالمحافظات .. اعرف منطقتك منهم ولا لا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع المياه اليوم بعدد من المناطق في محافظة الغربية، وذلك بسبب تغيير أحد المحابس وكشفت الشركة، انه سيتم قطع الخدمة بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، وضعفها بنطاق حي أول المحلة الكبرى.

خريطة قطع المياه بالمحافظات:

ويكون ذلك بدء من الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، الموافق 18 يونيو 2022 ولمدة 6 ساعات حتى الساعة الثالثة فجرا ويكون ذلك من أجل القيام بأعمال تركيب محبس قطر 16 بوصة على خط 36 بوصة بمدينة المحلة الكبرى.

وشددت الشركة على المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وسيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة ويرجى الاتصال برقم 125 عند الحاجة لها.

فيما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة، عن عودة المياه منذ قليل إلى مناطق صفط اللبن، ناهيا، أوسيم، برطس، الهرم، فيصل، المناشي، الجلاتمة، بهرمس، كرداسة، أبو رواش، بني مجدول.