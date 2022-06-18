النيابة تستدعي مسئولين بحى الوايلي لسؤالهم حول العقار المنهار

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:30 مساءً - استدعت النيابة العامة في جنوب القاهرة مسئولين بحى الوايلى، لسؤالهم حول العقار المنهار المكون من 5 طوابق بمنطقة الوايلي، والذى أسفر عن مصرع 6 ضحايا، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة، أن المنزل انهار على عدد من السيارات وهشمها، كما تصدع عقاران مجاوران وتم إخلاؤهما من السكان، كمان تبين صدور قرار بترميمه منذ فترة ولم ينفذ.

كانت محافظة القاهرة، شكلت لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ب (١) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.