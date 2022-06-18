" الأرصاد الجوية " تكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبل .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:30 مساءً - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس من اليوم حتي السبت سيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب سيناء، لطيف على السواحل الشمالية.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى: - السبت 18 يونيو : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. - الأحد 19 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد. - من الإثنين 20 يونيو إلى الأربعاء 22 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة. - الخميس 23 يونيو: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.