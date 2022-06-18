المستشفى الجامعي الجديد التابع لجامعة سوهاج يستقبل مرضى الغسيل الكلوي من مستشفى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 01:29 مساءً - استقبل المستشفى الجامعي الجديد التابع لجامعة سوهاج، اليوم السبت، 127 مريضًا من مرضى الفشل الكلوي المُزمن الذين كانوا يتلقون جلسات الغسيل الكلوى بمستشفى المنشأه المركزي بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا لكل مريض، وذلك بسبب خضوع المستشفى لبرنامج رفع كفاءة وتطوير شامل، واستلزم ذلك البدء في إجراءات نقل وحدة الغسيل الكُلوي بمستشفى المنشأه المركزي إلى مكان آخر سيستغرق تجهيزه بعض الوقت.

وأوضح د. مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن استقبال المستشفى الجامعي الجديد التابع لجامعة سوهاج للمرضى، جاء تنفيذًا لتوجيهات د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، بضرورة التكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعًا تنسيقيًا بحضور لفيف من قيادات كلية الطب جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية ومستشفى المنشأه، لاستقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

وأضاف رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعي الجديد استقبلت المرضى وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها توفير الحماية الصحية لهم، مؤكدًا على توفير كافة الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة أثناء فترات الغسيل الكُلوي.