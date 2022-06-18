الصحة: انتهاء 65% من أعمال تطوير وحدة نهطاى بالغربية

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وحدة طب أسرة نهطاى بمركز زفتى، للوقوف على معدلات إنجاز أعمال الإنشاء والتطوير الشامل بالمركز الذى يقدم خدماته للمواطنين ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





يأتى ذلك ضمن جولة الوزير، اليوم السبت، لتفقد عدد من المنشآت الصحية بمحافظة الغربية، ومتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التطوير والإنجاز، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استمع الوزير خلال جولته بالمركز إلى البرنامج الوظيفى للوحدة الصحية والتى من المقرر أن تقدم كل خدمات طب الأسرة، لافتاً إلى أن الوحدة تندرج ضمن المرحلة الأولى من مراحل تنفيذ المباردة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تتضمن تطوير ورفع كفاءة 27 وحدة صحية بمركز زفتى.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى انتهاء 65% من أعمال التطوير الخاصة بوحدة طب أسرة نهطاى، لافتاً إلى تشديد الوزير على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

وقال إن الوزير تابع معدلات الإنجاز الخاصة بتطوير مدرسة التمريض التابعة لمركز زفتى والتى تبلغ طاقتها الاستيعابية 10 فصول، مؤكداً أهمية الاستثمار فى مقدمى خدمات الرعاية الصحية، لضمان استمرار الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ولفت عبدالغفار إلى تأكيد الوزير على أن أعمال التطوير لكل جوانب المنظومة الصحية، تتم وفقاً لخريطة صحية ذات منهجية علمية، تحدد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية بكل محافظة، حتى تصبح الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين متماشية مع الاحتياجات الفعلية للمحافظة.

وأضاف عبدالغفار أن الوزير تفقد خلال جولته أعمال التطوير الخاصة بنقطة إسعاف نهطاى التابعة لمركز زفتى، والتى تم تطويرها بالكامل مع تزويدها بسيارات إسعاف عالية التجهيز، لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وتابع عبدالغفار أن الوزير تفقد قسم الغسيل الكلوى التابع لمستشفى زفتى العام، الذى تبلغ طاقته الاستيعابية 25 ماكينة، كما اطمأن على توافر القوى البشرية من الأطباء والتمريض والفنيين، لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، لافتاً إلى حرص الوزير على التحدث مع المرضى للتأكد من رضائهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ومن جانبه، وجه الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، الشكر للوزير على حرصه الدائم على المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بكل محافظات الجمهورية، بما يضمن الارتقاء والتكامل بين أذرع المنظومة الصحية.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطبى العلاجى، والدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.