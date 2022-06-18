محافظ دمياط تتابع التجهيزات النهائية لخطة سير امتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الثانوية العامة لعام 2022، والتى ستنطلق يوم الاثنين 20 يونيو على مدار يومين للمواد غير المضافة للمجموع، وتبدأ الامتحانات فى المواد الأساسية من الأحد 26 يونيو وتنتهى الخميس 21 يوليو، ويؤديها 12217 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية بدمياط.





وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات الأمنية والمديريات المعنية من أجل إنجاح سير العملية الامتحانية وفقا للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمحافظة.

وقد وجهت المحافظ، بضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة بشأن التزام المعلمين والطلاب بالقواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكيد على ضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد الاجتماعى حرصا على الطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، أنه تم الانتهاء من جميع الاستعدادات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز وتطهير وتعقيم 41 لجنة عامة بـ10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، وتضم كل لجنة فرعية 16 طالبا حسب مساحة كل لجنة بمسافة كافية بين الطلاب، بالإضافة إلى تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وتوفير كاشف حرارى، كما نوه إلى انتهاء مركز التطوير التكنولوجى من مراجعة الناحية الفنية لتشغيل الكاميرات داخل اللجان بالإضافة إلى تجهيز فصلين لعزل أى طالب تظهر عليه أية أعراض لتوقيع الكشف الطبى، وعليه يتم استكمال امتحانه أو تأجيله، كما تم تجهيز 32 استراحة "رجال، سيدات" مجهزة بالكامل لإقامة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

وأضاف أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرئيس اللجنة قبل بدء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان، وأيضا ليكون منسقا بين رئيس اللجنة وجميع المديريات المتعاونة والخدمات والطوارئ.