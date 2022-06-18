سفير مصر ببروكسيل يبحث مع وزيرة البيئة البلجيكية التعاون فى مجالات الطاقة

جدة - نرمين السيد - وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك فى إطار التحضير الموضوعى واللوجيستى للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ فى نوفمبر المقبل.

أكد السفير عبدالعاطى، على الأهمية التى توليها مصر ليصبح المؤتمر بمثابة نقطة تحول من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيرا إلى إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ حتى عام 2050، والتى تهدف إلى تحسين تخطيط وإدارة تغير المناخ بشكل يدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرجوة.

كما تطرق إلى كيفية تعزيز التعاون مع الجانب البلجيكى من أجل دعم مصر فى رئاستها لقمة المناخ المقبلة، وبما يسهم فى نجاح هذه القمة من أجل دعم كافة الدول فى مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية فى خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيف.

وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون مع بلجيكا فى مجال الطاقة التقليدية، والمتجددة، والنظيفة، بما فى ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلا عن التعاون فى مجال تطوير الموانئ وحماية الشواطئ المصرية، حيث أكدت الوزيرة البلجيكية على تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تمتلكها من بنية تحتية، وموارد طبيعية، فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز بالقرب من أوروبا، والذى يعزز من استدامة سلاسل الإمداد، لاسيما فى ظل تداعيات أزمتى الجائحة، والأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من فرص التعاون المتاحة وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.

وأطلع السفير عبد العاطى الوزيرة البلجيكية على المشروعات الوطنية التى تستهدف خفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات، لا سيما قطاع النقل والمواصلات، فضلا عن الإمكانيات المصرية فى مجال الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية والمتجددة، والنظيفة، خصوصا ما تمتلكه مصر من إمكانيات كبيرة للتعاون فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما الغاز المسال LNG، وكذا الفرص الكبيرة فى مجال التحول الأخضر، لا سيما فى مجال الهيدروجين الأخضر، وهى الأمور التى تؤهل لمصر لأن تكون مركزا رئيسيا لتداول وتوزيع وانتاج الطاقة بمختلف مصادرها.