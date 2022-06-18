جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن شمال البلاد ستتعرض لأجواء حارة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكنها فى المعدل الطبيعى خلال هذا الوقت من السنة ولا توجد زيادة فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أسبوع مقبل.
وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحرى تبقى ما بين 34:35 درجة وعلى جنوب الصعيد ما بين 40:41 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الأرصاد: لا زيادة فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أسبوع مقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.