عاجل- الأرصاد: لا زيادة فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أسبوع مقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، أن شمال البلاد ستتعرض لأجواء حارة وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة، ولكنها فى المعدل الطبيعى خلال هذا الوقت من السنة ولا توجد زيادة فى درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال أسبوع مقبل.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة على القاهرة والوجة البحرى تبقى ما بين 34:35 درجة وعلى جنوب الصعيد ما بين 40:41 درجة.