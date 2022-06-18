تحصيل 293 ألف جنيه مستحقات 13 عاملا مصريا بالأردن

جدة - نرمين السيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان نجح فى الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولاراً، أى ما يعادل 293 ألف جنيه مصرى تقريبا.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بالأردن بمتابعة المستحقات المالية 13 عاملا مصريا، وعودة العمال المفصولين إلى عملهم، فضلا عن استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ16 عاملا من أصحاب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول. وقال الملحق طلعت السيد محمد، رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، فى تقريره لوزير القوى العاملة: إنه تمت الاستجابة الفورية، ونجح المكتب فى الحصول على مستحقات 13 عاملا مصريا يعملون لدى 4 من أصحاب الأعمال، حيث بلغت مستحقاتهم 15 ألفا و704 دولاراً، أى ما يعادل 293 ألف جنيه مصرى تقريبا فضلا عن التدخل لإعادة 5 عمال إلى العمل بعد الفصل من العمل، بالإضافة إلى استعادة جوازات سفر والوثائق الرسمية لـ 16 عاملا من أصحاب الأعمال.

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