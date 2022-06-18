تعيين 364 شخصا منهم 16 «قادرون باختلاف» بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 364 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 16 "قادرون باختلاف" من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل".





وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 995 باحثا عن عمل، منهم 35 "قادرون باختلاف".

وأشار الوزير أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 155 منشأة، وتم تحرير 15 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، والتفتيش على 9 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 5 محاضر لمنشأة مخالفة، ومنح 5 تراخيص لمنشآت وعقد لجنة خماسية.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضى - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 64 شكوى فردية، تم تسوية 18 شكوى منها وديا، وتحويل 6 منها للمحكمة العمالية، و40 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية قامت باستخراج 206 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، واستلام ترخيص عمل لأجنبى، وتجديد ترخيص لآخر.