خبراء مفرقعات وخدامات ثابتة ومتحركة..الداخلية تنتهي من خطة تأمين ماراثون امتحانات الثانوية

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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705153/خبراء-مفرقعات-وخدامات-ثابتة-ومتحركةالداخلية-تنتهي-من-خطة-تأمين-ماراثون-امتحانات-الثانوية

وضعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللمسات الأخيرة فى خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة والتى إتخذت كافة الإجراءات الاستعدادية لتأمين مقرات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021/2022 المقرر لها أن تبدأ في20 يوليو.

تمركزات أمنية ثابتة بمحيط اللجان

تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب، ووجود تمركزات أمنية ثابتة أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لجميع صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان و إعمالاً للإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

خدمات متحركة

كما تمتد خطة وزارة الداخلية إلى جميع الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

فرق بحث

كما تقوم الأجهزة الامنية بالدفع بفرق البحث الجنائي، بأقسام ومراكز الشرطة في المحافظات، للمشاركة فى عمليات التأمين على مستوى الجمهورية، وتعزيز الخدمات الأمنية بمحيط المدارس للتصدى للبلطجة فى الشوارع ومنع ظاهرة الغش من الخارج وأيضا قوات مكافحة العنف ضد المرأة التي تتمركز أمام مدارس الفتيات لمنع حالات التحرش.

خبراء مفرقعات

ومن جانبه يقوم خبراء المفرقعات بتعقيم اللجان ومحيطها بالكامل عن طريق استخدام الكلاب البوليسية، لبدء عمليات التأمين الخارجي للجان.

نقل أوراق الامتحانات في سرية

ومن المقرر أن يتم نقل أوراق الامتحانات فى سرية تامة وتحت حراسة أمنية مشددة، حيث سيتم نقل أوراق الأسئلة المحفوظة في ثلاثة صناديق مغلقة ولن يتم فتحها إلا في التاسعة صباحاً، من يوم امتحان كل مادة، وستتولى الأجهزة الأمنية تأمين لجان الامتحانات من الخارج فقط، ولا تواجد لها بالداخل فمهمتها الأساسية حماية المنشآة من الخارج وحماية اللجان بتعزيزها بخدمات أمنية في محيطها ونشر خدمات ملاحظة حالة، من ضباط إدارة البحث وضباط النظام مدعومة بمجموعات قتالية من الأمن المركزي بكل محافظة.

لقاءات مع الضباط

وعقد مديرو الأمن بمختلف المحافظات عدة لقاءات مع عدد من الضباط وحضر اللقاء مسؤولو الأمن بوزارة التعليم، حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الداخلية بتولي عملية تأمين المطابع السرية، ونقل أوراق الامتحانات إلى اللجان، وتأمين مقار الكنترولات وعملية توزيع الأسئلة من المطبعة إلى مراكز توزيع الأسئلة حيث تتم عمليات النقل وسط إجراءات أمنية مشددة من وزارة الداخلية وجهات سيادية، باستخدام صناديق معدنية مغلقة بأقفال محكمة، و كل صندوق مغلق بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي، كما أن الصندوق نفسه مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر، توزع على رئيس كل لجنة امتحانية ليستخدمها عند استلام الصناديق يوم الامتحان.