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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705152/وزير-المجالس-النيابية-ينعي-سيد-حسن-المدير-العام-بالوزارة

نعي المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشارين ومدير مكتب الوزير والعاملين بالوزارة _ المغفور له بإذن الله تعالى _ سيد حسن، المدير العام بالوزارة، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت 18 يونيو 2022.

دوت الخليج

وزير المجالس النيابية ينعي سيد حسن «المدير العام بالوزارة»

واختتم وزير شئون المجالس النيابية، “داعين المولى عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تناقش غدا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس الجمهورية مصر العربية رقم 203 لسنة 2022، بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الامريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول“أرضى”، الموقع فى القاهرة 29\9\2021 لدراسة وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

ويهدف الاتفاق المعروض إلى إتاحة تمويل لدعم منحة المساعدة بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية بنحو 4,500 مليون دولار أمريكي كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليبلغ إجمالي منحة المساعدة بمقتضى الاتفاق المعروض نحو ۷۷,۰۹۸ مليون دولار أمريكي وذلك للاستمرار في تحقيق أهداف منحة المساعدة المتمثلة في زيادة دخول صغار الزراع وإتاحة فرص عمل للقائمين على الأعمال الزراعية بما يسهم في تحقيق هدف النمو الاقتصادي الخاص " اقتصاد مصري أكثر تنافسية وشمولية " ، وذلك من خلال تحقيق الأهداف التالية :

- زيادة إنتاجية صغار المزارعين .

- تقوية الروابط بين صغار المزارعين وقنوات السوق الخاصة بسلاسل القيمة .

- زيادة الصادرات ومبيعات الإنتاج المحلي من المحاصيل البستانية والمصنعة .

-تعزيز البيئة المواتية لسلاسل القيمة .

- تحسين حالة التغذية للنساء والأطفال .