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القاهرة في السبت 18 يونيو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /705151/مطرب-الراب-شاهين-يكشف-المعاناة-التي-تعرض-لها-في-دبي-بعد-وفاة-والده-فيديو

حل مطرب الراب شاهين ضيف الفنان عباس أبو الحسن في برنامجه الذي يحمل اسم حوارات مع عباس والمذاع عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وكشف خلال لقائه أسرار لأول مرة.

دوت الخليج يكشف أسرار مطرب الراب شاهين

أسرار مطرب الراب شاهين

تحدث مطرب الراب شاهين في لقائه مع الفنان عباس أبو الحسن عن الفترة التي عمل بها في دبي موظف كول سنتر بعد وفاة والده، قائلًا: “سافرت دبي واشتغلت كول سنتر لأني كنت محتاج فلوس بسرعة بعد وفاة والدي”.

وأضاف: “وكنت هناك موظف مش شاهين الرابر ومكنتش بحب أستعرض نفسي قدام الناس وأقول أنا مين.. مكنتش أحلامي إني أروح دبي أو أي بلد عربي”.

واستكمل كلامه: “لكن سافرت عشان محتاج الفلوس وفترة حزني على والدي مكنتش عايز حد يكلمني وكنت عايز أبقى لوحدي”.

بدايات مطرب الراب شاهين

يذكر أن مطرب الراب شاهين كان قد بدأ الدخول في عالم الراب وهو في عمر الـ 13 عاما مع فريق واي كرو فاميلي والذي كان يرأسها ياسين وعمر.

ولقب شاهين وقتها بـ أصغر مغني راب في مصر والعبقري، وبعد ذلك دخل مجال التمثيل من خلال أكثر من عملهم أولهم فيلم ميكرفون الذي عرض عام 2010، وجسد دور مطرب راب يدافع عن موسيقى الراب بشكل خاص.

وبعد سنوات طويلة عاد شاهين للتمثيل من خلال مسلسل سوشيال الذي ضم في بطولته كلا من الفنان أحمد زاهر، ووعابد عناني وجيهان خليل، وميرنا نور الدين، تامر فرج، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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يذكر أن مطرب الراب شاهين كان قد شارك ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال غنائه تتر مسلسل مين قال الذي عرض حصريًا عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية غي النصف الأول من شهر رمضان.

وشارك في بطولة مسلسل مين قال عدد من النجوم بجانب الفنان جمال سليمان مثل الفنانة نادين وديانا هشام وأحمد داش وأميرة أديب وآخرين.